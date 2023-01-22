اشتراط 9 ضوابط لممارسات الصحة النفسية الافتراضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية 9 ضوابط لممارسات الصحة النفسية الافتراضية ،من بينها تقديم خدمات نفسية مبنية على البراهين العلمية المعتبرة، وتجنب صرف الأدوية النفسية المقيدة مطلقا عن بعد.

وبينت أن الأصل أن يتم التقييم النفسي وتقديم جميع الخدمات حضوريا في العيادة ويمكن استخدام خدمات الصحة النفسية الافتراضية عند الضرورة القصوى لأجل التقييم النفسي الأولى وعلاج المرضى الذين يعيشون في مناطق لا يتوفر فيا مختص مؤهل، أو يتعذر علهم الحصول على الخدمة حضوريا الأسباب قاهرة وفي هذه الحالة يكون طرفا الخدمة في منشآت صحية: فاستشاري الطب النفسي يكون في عيادته في المستشفى. بينما يكون المريض في منشأة صحية بحضور ممارس صحي، وذلك يساعد في أخذ العلامات الجهوية وإجراء الفحوصات الإكلينيكية والمختبرية للمريض.

وأضافت بأنه يستفاد من خدمات الصحة النفسية الافتراضية في تقديم استشارات تشخيصية وعلاجية متخصصة مثل التخصصات النفسية الدقيقة وذات مستوى متقدم، بحيث يكون الاستشاري المتخصص في عيادته في المستشفى المرجعي أو المدينة الطبية، بينما يكون المريض في منشأة صحية أخرى بحضور ممارس صحي.

ولفتت إلى أنه عند الحاجة كخدمة رديفة لأجل تسهيل وصول الخدمة لمستحقيها الذين يشق عليهم ذلك مثل بعض اعتمادات المتابعة الروتينية للمرضي، أو لغرض تقديم بعض جلسات العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية، بحيث يكون الطبيب أو المعالج النفسي في منشأة صحية، والمريض في منزله مع توفير المعايير السرية والخصوصية والحماية للمرضى والتوثيق الطبي اللازم.

أبرز الضوابط:

