شكرا لقرائتكم خبر سلوى الهزاع.. نموذج ملهم للقياديات في جامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم عرض المسيرة المهنية لعضوة سابقة في مجلس الشورى كنموذج ملهم، نظم مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأول، (حفل تجمع قيادية)، في مقر مركز القيادات النسائية في الجامعة.

وهدف الحفل إلى تقديم الدعم لخريجات برنامج قيادية، وتعزيز التواصل والعلاقات المهنية بين مجموعاته، وإتاحة فرص لتبادل المعرفة والخبرات، وكيفية توظيف القيمة المستفادة من البرنامج في مجالات العمل وأدواره القيادية.

وعرض برنامج الحفل نموذجا قياديا ملهما من خلال جلسة حوارية للرئيس التنفيذي، والمؤسس لـ (سدم)، وعضو مجلس الشورى سابقا، الدكتورة سلوى الهزاع، استعرضت فيها رحلتها المهنية، وتحدثت عن أبرز التحديات التي واجهتها، وإضاءات في مشوارها المهني، كما تطرقت إلى نصائح وجهتها للقياديات.

وتضمن الحفل جلسة حوارية ناقشت فيها خريجات البرنامج تجاربهن، والقيمة المضافة لـ «قيادية» على المستوى المهني والإداري في برنامج قيادية، وأبرز المفاهيم والمعلومات المستفادة من ورش العمل وجلسات التدريب وحلقات النقاش المقدمة، بالإضافة إلى إسهامات البرنامج في تطوير مهارات القيادة والعمل.

ويأتي ذلك تماشيا مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المتمثلة في دعم تعليم المرأة، وتمكينها من المشاركة في بناء الاقتصاد المعرفي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أهداف الحفل:

