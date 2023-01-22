شكرا لقرائتكم خبر معرض توعوي عن أخطار المخدرات بحقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم المعرض، 4 أركان لعدد من الجهات الرسمية، بهدف توعية الشباب بأخطار المخدرات وآثارها التدميرية على الفرد والمجتمع، والرفع من مستوى الوعي من خلال الندوات والمعرض الإرشادي التفاعلي.من جانبه أكد عميد الكلية التقنية بحقل عبدالله العاتي أهمية تأصيل الوعي في المجتمع، من خلال هذا المعرض التوعوي والتفاعلي إلى جانب الندوات، مشيرا إلى أن المعرض يأتي ضمن المناشط الثقافية والتوعوية التي تنظمها الكلية.
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