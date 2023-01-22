معرض توعوي عن أخطار المخدرات بحقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ حقل خالد الخريصي أمس المعرض التوعوي الأول بأخطار المخدرات، تحت شعار «حماية»، والذي تنظمه الكلية التقنية بمحافظة حقل بالشراكة مع عدد من الجهات، ويستمر يومين.

ويضم المعرض، 4 أركان لعدد من الجهات الرسمية، بهدف توعية الشباب بأخطار المخدرات وآثارها التدميرية على الفرد والمجتمع، والرفع من مستوى الوعي من خلال الندوات والمعرض الإرشادي التفاعلي.

من جانبه أكد عميد الكلية التقنية بحقل عبدالله العاتي أهمية تأصيل الوعي في المجتمع، من خلال هذا المعرض التوعوي والتفاعلي إلى جانب الندوات، مشيرا إلى أن المعرض يأتي ضمن المناشط الثقافية والتوعوية التي تنظمها الكلية.