خارطة طريق تجعل الموظفين يشعرون بالرضا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أولئك الذين يجدون المعنى والوفاء في الثماني أو التسع ساعات التي يقضونها معك في اليوم عادة ما يكون لديهم رضاء وظيفي أكبر ويستمرون في العمل لفترة أطول.

لن تفيد مؤسستك فقط على المستوى المالي من خلال تقليل الغياب وتعزيز المشاركة، ولكنها ستزيد أيضا من فرص موظفيك في العيش حياة سعيدة، لهذا السبب، إذا كنت مهتما ببناء ثقافة شركة منتجة يرغب الناس في العمل بها، فإن جعل الموظفين يشعرون بالتقدير ربما يكون أهم وظيفة للمدير. فيما يلي 15 طريقة للقيام بذلك.

1- ربط الناس عبر الشركة

غالبا ما يشعر الموظفون بالانفصال عن زملائهم - خاصة في أوقات النمو التنظيمي. يأتي هذا من عدم فهم وتقدير ما يفعله الآخرون - كلاهما مطلوب ولكن الناس لا يعرفون دائما لماذا وكيف.

تحدث عن الأشخاص الحقيقيين وقصصهم. شارك بصراحة وبدون أجندات.

يعد السماح للناس برؤية وفهم وتقدير زملائهم طريقة رائعة لبناء أجواء أكثر سعادة. أنشئ شراكات تعليمية إذا كنت ترغب في ربط أعضاء الفريق من تخصصات متعددة.

دعهم يكتشفون ما يحتاجون إلى العمل عليه، واسمح لهم بالقيام بذلك معا على الرغم من المسافة».

2- كن مبدعا في استخدام الامتيازات

يعتبر حوالي 66٪ من الموظفين المزايا وسيلة جيدة لإظهار التقدير لولائهم. في حين أن غطاء الأسنان وأماكن وقوف السيارات لها قيمة نفعية، فإن المؤسسات تدرك أيضا قوة الفوائد الإبداعية في جعل الموظفين يشعرون بالتقدير.

تشتهر الشركات التي تتفوق في هذا المجال - Google، وJohn Lewis، وVirgin - بفهمها العميق لموظفيها، وهو الأمر الذي يغذي حوافز الموظفين المتميزة، والتي تتراوح من التدليك كل أسبوعين إلى ساعات القيلولة التشجيعية.

3- خلق فرص لتجارب جديدة

كن منتبها لمصالح موظفيك. إذا كان شخص ما حريصا على معرفة المزيد عن قسم أو مجال آخر من عملك ، فقم بتدوين ملاحظة لاستيعاب فضولهم من خلال فتح فرصة لهم للمشاركة.

قد يعني هذا أي شيء من الغداء مع الرئيس التنفيذي إلى حدث يشجعهم على تولي منصب في مجال أبدوا اهتماما به.

4- تحديث مساحة العمل

البيئات المادية لها تأثير عميق على السلوك البشري والروح المعنوية. تم توضيح هذه الفكرة بدقة من خلال نظرية النوافذ المكسورة، التي تربط السلبية داخل المجتمع بالظواهر المتسلسلة للسلبية.

5- اللحاق بالعمال عن بعد

أصبح العمل عن بعد الآن أكثر انتشارا من أي وقت مضى. من المحتمل أن تعمل مؤسستك مع مستقلين أو متعاقدين على المدى الطويل من نوع ما.

سواء كانوا يزورون مكان عملك في مناسبة أو بعيدون بشكل دائم، فإن إظهار التقدير لهم سيساعد في الحفاظ على علاقة عمل إيجابية.

6- مكافأة أعضاء الفريق بشكل فردي

وجد تقرير معالجة مشكلة فك الارتباط في المملكة المتحدة أن ستة من كل عشرة موظفين سيكونون أكثر تأثرا بالبقاء في شركاتهم الحالية إذا حصلوا على حزمة مزايا شخصية.

سيكون هناك حتما درجة من التنوع في مؤسستك - سواء كان ذلك في العمر أو الدين أو الشخصية - لذا فإن المكافأة التي تعمل لموظف واحد لن تفعل ذلك بالضرورة لموظف آخر.

7- استرخاء ساعات العمل

شجع توازنا أفضل بين العمل والحياة وامنح موظفيك الفرصة لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة إذا أرادوا ذلك.

8- تشجيع الموظف على تقديره

إن تمكين موظفيك من التعرف على بعضهم البعض ومكافأتهم يتيح لهم التقدير الحقيقي.

بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية والأداء، تعمل التعليقات المتكررة والتعاون أيضا بشكل جيد لتقوية العلاقات ومواءمة الجهود.

9- إشراك فرقك في الأهداف التنظيمية

إذا تمكن القائد من ربط موظفيهم بهدف مشترك، فإنهم يضعون الأسس لفرق متفانية ومخلصة.

تعمل مواءمة الأهداف أيضا على تعزيز القيادة وتخلق المرونة: مع فريق معبأ يعمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة ، يمكن للشركات تنفيذ الاستراتيجية بشكل أسرع وبمزيد من المرونة.

10- تعزيز الشفافية الحقيقية

لا تضمن عمليات اللحاق الفردية المنتظمة سوى نوع الاختيار المربع من الشفافية. الشفافية الحقيقية أقل شيوعا، وقد تشعر في البداية بأنها غير بديهية.

إذا طرح أحد الموظفين سؤالا حول أدائه، على سبيل المثال، فقد يكون من الصعب الإجابة مباشرة.

لكن الشفافية الصادقة تتطلب درجة من الذكاء العاطفي من جانب المدير. يجب ألا يكونوا صريحين ولا يحمون موظفهم من الحقيقة.

قد يتسبب ذلك في بعض المحادثات غير المريحة في البداية، لكنه سيثبت أنك تقدرهم وتثق بهم بما يكفي لإخبارهم بالحقيقة.

11- احتفال ذكرى العمل

يشعر الموظفون بالتقدير عندما تأخذ مؤسستهم الوقت الكافي لتسليط الضوء على الأحداث الشخصية، مثل الذكرى السنوية للعمل.

لا يهم ما إذا كان الشخص يعمل في شركتك لمدة عام أو 10 أعوام ، فإن إصدار إعلان على مستوى الشركة حول الذكرى السنوية سيجعله يشعر بالتميز ويظهر أنك تقدر ولاءه.

12- تقديم برامج اجتماعية أسبوعية أو شهرية

يتخذ تقدير الموظف أشكالا عديدة وغالبا ما تنسى المنظمات أنه من المهم جمع فرقهم معا في بيئة اجتماعية.

يعد أخذ الوقت الكافي لوضع الأحداث التي يكون التركيز فيها على التواصل الاجتماعي طريقة فعالة لجعل الموظفين يشعرون بالتقدير، خاصة إذا كان عملك يحتوي على الكثير من العاملين عن بعد الذين لا تتاح لهم الفرصة لمقابلة زملائهم في كثير من الأحيان.

13- دعم الأهداف المهنية ماليا

أظهر لموظفيك أنك جاد بشأن المساهمة المالية في تطويرهم المهني، يوضح أنك على استعداد لتحمل مخاطر الاستثمار فيهم وبالتالي تقدر وجودهم في عملك.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يعطي قادة الأعمال الأولوية للتقدم الوظيفي، يمكنهم تعيين مرشحين داخليين يرغبون في تولي مهام أكثر صعوبة في الأدوار العليا، مما يوفر الوقت والمال على التوظيف الخارجي.

14- التأكيد على ردود الفعل الإيجابية

يؤدي الاعتراف المتكرر بموظفيك على إنجازاتهم إلى زيادة الرضا الوظيفي وثقافة الشركة الأكثر صحة.

ومع ذلك ، فنحن جميعا مذنبون في بعض الأحيان لإيجاد الأخطاء بشكل أسهل من الإشادة بالعمل الرائع، وهذا هو سبب أهمية برامج التعرف على الموظفين.

15- اجعل التقدير جزءا من علامتك التجارية الداخلية

يعد تقدير الموظف أحد المساهمين المهمين في تجربة الموظف، وعندما تقوم بذلك بشكل صحيح، فإن موظفيك سيشيدون بعملك إلى عائلاتهم وأصدقائهم.

إن إجراء استطلاعات الرأي واستضافة قاعات البلدية أمر لا يقدر بثمن في جمع آراء الموظفين، ويمكنك معرفة الكثير عما يجعل موظفيك يشعرون بالتقدير.

على سبيل المثال، يمكن أن تكشف فرقك عن تقديرهم لإيماءات الامتنان العام، مثل إعلانات موظف الشهر، أو الجوائز الأخرى التي تبرز عندما يتخطى شخص ما في دوره.