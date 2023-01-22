جاء ذلك خلال زيارة أمير المنطقة لمبنى قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة، واطّلع على عرض إيجاز مرئي لما يقوم به حرس الحدود بقطاع شرورة من مهام وواجبات أمنية على حدود دوت الخليج، كما اطّلع على الإمكانيات والآليات المتوفرة في القطاع.
كما افتتح أمير المنطقة مقر ميدان الهجن في المحافظة، وشهد الحفل الختامي لسباق الهجن وتكريم الهجن الفائزة، وذلك ضمن مهرجان شرورة الشتوي في عامه الخامس، بحضور العديد من مشايخ وأعيان المحافظة، ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة ومحافظة شرورة، ومحبي هذه الرياضة الأصيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران: حرس الحدود خط الدفاع الأول لحماية البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.