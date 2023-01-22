أمير نجران: حرس الحدود خط الدفاع الأول لحماية البلاد

نقل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، لمنسوبي قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة، مؤكدا أن حرس الحدود في المملكة هو خط الدفاع الأول لحماية حدود دوت الخليج، مشيراً إلى أن هذا القطاع الحيوي المهم يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، ويشهد تطوراً شاملاً في مختلف أجهزته.

جاء ذلك خلال زيارة أمير المنطقة لمبنى قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة، واطّلع على عرض إيجاز مرئي لما يقوم به حرس الحدود بقطاع شرورة من مهام وواجبات أمنية على حدود دوت الخليج، كما اطّلع على الإمكانيات والآليات المتوفرة في القطاع.

كما افتتح أمير المنطقة مقر ميدان الهجن في المحافظة، وشهد الحفل الختامي لسباق الهجن وتكريم الهجن الفائزة، وذلك ضمن مهرجان شرورة الشتوي في عامه الخامس، بحضور العديد من مشايخ وأعيان المحافظة، ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة ومحافظة شرورة، ومحبي هذه الرياضة الأصيلة.