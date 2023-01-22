السعودية اليوم / افتتاح المؤتمر السعودي لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)



جدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

انطلقت اليوم في جدة ، أعمال المؤتمر السعودي لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي - ممثلاً بالمركز الوطني للقلب- ويستمر يومين، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين والمتخصصين في مجال الأكسجة الغشائية من مختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذوات العلاقة.

وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي ، أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن جهود المجلس الصحي السعودي في بناء القدرات البشرية الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم الـ (ECMO) وهو امتداد لجهود المجلس في بناء القدرات البشرية في المنظومة الصحية.

وأوضح العازمي؛ أن المركز الوطني للقلب يسعى إلى الرفع من كفاءة وزيادة وصول خدمات الـ ECMO على مستوى المنظومة الوطنية، حيث أن المركز في طور إنشاء السجل الوطني لحالات الـ ECMO والأدلة الاسترشادية لتنظيم الخدمة وحوكمتها، وكذلك العمل الوطني في التنسيق ما بين مختلف الجهات لتعزيز تغطية الخدمة في كل مناطق المملكة وتعزيز الوصول لها.

وقدَّم الدكتور العازمي الشكر إلى جميع المشاركين من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين والمختصين من القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، ولجميع من أسهم في إنجاحه وعلى الجهد الكبير الذي بُذل للإعداد لهذا المؤتمر، آملاً من - الله عز وجل- أن يتم تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أفاد مدير عام المركز الوطني للقلب؛ المشرف العام على المؤتمر، الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش أن المركز يعمل على رفع مستوى جودة تقديم خدمات الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم الـ (ECMO) في مختلف المستشفيات في المملكة، مبيناً أن المؤتمر سيناقش التطورات الحديثة لهذه التقنية وتوسيع استخداماتها المتعددة وتدشين برامجها في المستشفيات، وتطوير نماذج القيادة الوطنية لهذه التقنية، بالإضافة إلى تطوير برامج معتمدة لتدريب الأطباء والتمريض وأخصائي التروية على خدمات تقنية (ECMO)، وكذلك الابتكارات المستقبلية لتحسين جودة حياة المرضى المدعومين بهذه التقنية، ومراجعة أهم التحديثات العلاجية لدعم المرضى.

وفي ختام الحفل كرَّم الأمين العام للمجلس الصحي السعودي نخبة من قادة الـ ECMO في المملكة الذين لهم دور وجهود قيمة وفعالة في تطوير مجال الأكسجة الغشائية في المملكة.

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة مجموعة من الشركات الراعية للمؤتمر من القطاع الخاص.

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