شكرا لقرائتكم لحظة استلام أميتاب باتشان جائزة Global Icon Award ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو يوثق لحظة استلام النجم العالمي الهندي أميتاب باتشان جائزة Global Icon Award المقدمة من Joy Awards؛ نظيرًا لعطاءاته الكبيرة المستمرة.

وأظهر مقطع الفيديو، لقطات سينمائية مجمعة للنجم العالمي لتعكس مشواره الفني الغني بآلاف الأعمال الفنية.

من جانب آخر، احتفى رواد مواقع التواصل بالنجم أميتاب باتشان، معبرين عن حبهم له وأنه لا زال نجمهم المفضل منذ أيام الطفولة، موجهين التحية للمستشار تركي آل الشيخ.

كأس موسم الرياض

يذكر أن النجم الهندي أميتاب باتشان، حضر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، التي أقيمت مساء الخميس، ضمن كأس موسم الرياض الودية.

ووجه الجمهور، التحية لأميتاب باتشان أثناء تجوله بالإستاد قبل بدء المباراة، وكان بجانبه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

Joy Awards 2022

من جانب آخر، استضافت الرياض، مساء أمس السبت، حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards 2022.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم العالم والوطن العربي، وقد تم تكريم عدد كبير من صناع الترفيه بجوائز الأفضل لهذا العام.

وأظهرت لقطات نشرها حساب موسم الرياض على تويتر وصول العديد من النجوم للمشاركة في الحفل من كل القارات.

جائزة صناع الترفيه

والمعروف أن جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضًا ومراسم متنوعة.

ويشارك في Joy Awards التي تعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية هي السينما والموسيقى والمؤثرين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

الترشيحات والتصويت

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت لعدّة جوائز مختلفة ضمن 5 فئات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويُرشّح لكل جائزة 4 مرشّحين.