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سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب

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الرياض - محمد الوسيري - كشف محلل الطقس الدكتور خالد بن صالح الزعاق، سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب، مشيرًا إلى أن اسم رجب مأخوذ من الرجوب، أي التعظيم.

رجب مضر

وتابع: أكثر القبائل تعظيمًا لهذا الشهر هم قبيلة مضر، ولهذا يسمى برجب مضر.

أحد الأشهر الحرم

واستطرد: هو أحد الأشهر الحرم الأربعة محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وهي الأشهر التي يحرم فيها العرب القتال إلا دفاعًا عن النفس وعن أرض الوطن.

وأضاف: أشهر يوم عند جيل الطيبين 1- 7 فهو موعد ميلاد معظم السعوديين، منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر ويختلفون في السنة.

وتابع: رجب لهذه السنة، نصها الأول شباط، وشباط مقطع الرباط، ونصفها الثاني العقارب، وإذا دخلت العقارب ترى الخير قارب.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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