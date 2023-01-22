شكرا لقرائتكم بناء تواصل حملة كل يوم بيت بعد تأثيث 300 وحدة سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية حملة كل يوم بيت في عام 2023؛ بهدف شراء وتأثيث وحدات سكنية جديدة للأيتام وأسرهم من مستفيدي الجمعية بمعدل شراء وحدة سكنية في كل يوم عمل خلال العام، وذلك بعد نجاح الجمعية في شراء وتأثيث (300) وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي 2022م بدعم أهل الخير والعطاء.

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ونوه مدير عام الجمعية، عبدالله الخالدي، بالدعم المستمر للحملة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حتى تحقق للأيتام وأسرهم حلم تملك مسكن ملائم وتأثيثه، مشيرًا إلى توجيهات ودعم مجلس إدارة الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة لذلك المشروع بشكل خاص منذ أن كان فكرة، واستمرت متابعته حتى توقيع الاتفاقية الثلاثية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية (منصة جود) وجمعية بناء، التي تهدف إلى تمليك (1000) وحدة سكنية خلال الـ(5) سنوات وإسعاد أكثر من ألف مستفيد بانتقالهم لوحدات سكنية جديدة ومؤثثة تحقق لهم العيش الكريم، وتُسهم في تحسين مستوى حياتهم.

300 وحدة

وأضاف الخالدي أن الحملة أثمرت حتى الآن عن شراء وتأثيث 300 وحدة سكنية استفاد منها (1050) من الأيتام والأرامل بجهود الداعمين والشركاء وأهل العطاء، ومن المقرر أن يتم ترتيب زيارة ميدانية للداعمين لمشاهدة أثر دعمهم وتهنئة المستفيدين بوحداتهم السكنية، مشيرًا إلى مواصلة جمعية بناء عملها المستمر وريادتها من أجل رعاية وتمكين الأيتام وامتلاك مسكن ملائم وذلك في إطار الشراكة الثلاثية.

وبين الخالدي أن هذا المشروع النوعي يمس حياة اليتيم بشكل مباشر ويعد نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدم للأيتام، وسيكون له أثر واضح ومباشر على استقرار أسر الأيتام، ويُسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفق رؤية المملكة 2030.

وقد زار رجال الأعمال والداعمين للمشروع الأسر التي ساهموا في تحقيق حلمهم وشراء الشقق لهم حيث إن المشروع حقق أهدافه وأصبح واقعًا ولله الحمد.

وأوضح أن المشروع يأتي كأحد مخرجات الإسكان التنموي الذي يهدف الى تمليك الأيتام وحدات سكنية والعمل على تهيئة الوحدات وتنمية المستفيدين وتمكينهم في الجوانب التعليمية والتربوية والمهنية وتحسين جودة حياتهم في الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والترفيهية، كما أن البرنامج يهتم بكافة شرائح المجتمع السعودي ويوفر الدعم لكل مواطن بهدف تحقيق تنمية مستدامة وحياة كريمة لجميع المواطنين.

وقدم الخالدي شكره وتقديره للداعمين ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولوكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية ولمؤسسة سكن الأهلية على جهودهم في تفعيل الاتفاقية وتحقيق حلم الأيتام والأرامل في تملك المساكن.