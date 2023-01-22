شكرا لقرائتكم خبر استهداف 200 إعلامي ببرنامج الصحافة الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة أكاديميين ومتخصصين وخبراء في مجال الإعلام، دشن أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان، برنامج «الصحافة الرقمية والإعلام الجديد»، الذي ينظمه فرع الهيئة بحفر الباطن.

وأوضح الجحلان أن البرنامج يستهدف نحو 200 إعلامي وإعلامية على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن البرنامج يعد من البرامج النوعية في المجال الإعلامي والأكاديمي.

وأكد رئيس الهيئة خالد المالك، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور الحجلان، سعي الهيئة إلى رفع مستوى الممارسة الصحفية والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها وتعزيز الثوابت المرعية والتعاطي الجيد مع الميثاق الصحفي، إضافة إلى العمل على تقديم خدماتها لأعضائها وتحقيق الأهداف المرجوة، وإقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية اللازمة لخدمة الصحفيين.