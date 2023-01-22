شكرا لقرائتكم خبر تعريف بالإجراءات المحدثة لرخص بناء المدارس الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت أمانة محافظة جدة أمس ورشة تعريفية عن الإجراءات المحدثة لإصدار رخص بناء المدارس الأهلية، التي نفذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الوزارة للتراخيص والامتثال وبمشاركة شركة تطوير للمباني.

واستهدفت الورشة المكاتب الهندسية والاستشارية، والمختصين في إدارات رخص البناء في الأمانة وممثلين من أمانتي العاصمة المقدسة والطائف، وذلك في إطار اتفاقية مستوى الخدمة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم، الهادفة إلى تحسين الأعمال والبيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.

كما استعرضت الورشة عددا من المحاور لتوعية وتثقيف منسوبي إدارات رخص البناء والمكاتب الهندسية بجميع المتطلبات والاشتراطات والمعايير التصميمية الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية.