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تعريف بالإجراءات المحدثة لرخص بناء المدارس الأهلية

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- بواسطة أيمن الوشواش - استضافت أمانة محافظة جدة أمس ورشة تعريفية عن الإجراءات المحدثة لإصدار رخص بناء المدارس الأهلية، التي نفذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الوزارة للتراخيص والامتثال وبمشاركة شركة تطوير للمباني.

واستهدفت الورشة المكاتب الهندسية والاستشارية، والمختصين في إدارات رخص البناء في الأمانة وممثلين من أمانتي العاصمة المقدسة والطائف، وذلك في إطار اتفاقية مستوى الخدمة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم، الهادفة إلى تحسين الأعمال والبيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.

كما استعرضت الورشة عددا من المحاور لتوعية وتثقيف منسوبي إدارات رخص البناء والمكاتب الهندسية بجميع المتطلبات والاشتراطات والمعايير التصميمية الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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