شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يكشف تطورات رحيل فيريرا ويهدد مسئول الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث مرتضي منصور رئيس الزمالك عن تطورات رحيل فيريرا من تدريب الزمالك، حيث أكد أن المدرب البرتغالي لا يتحمل الهزيمة أمام الأهلي وحده، ولكن هناك مسئول داخل النادي الأهلى يدعي سيد عبد الحفيظ قام بوضع عمل للمدرب فيريرا وإتفاق مع الجن، ويمتلك جميع الإثباتات على ذلك.

وأكد منصور أن الزمالك لم يستحق السقوط بثلاثية أمام الأهلى، ويعلم أين يذهب مسئول الأهلى عبد الحفيظ، كما أنه لديه فيديوهات لذلك الأمر سيتم طرحها وتقديمها لوسائل الإعلام فى الأسبوع القادم.

وبالحديث عن موقف فيريرا النهائي من الرحيل، أشار إلى أنه سيحسم القرار مع المدرب بعد مبارا فاركو فى الجولة ال17 بالدوري المصري، على أن يقود الفريق بشكل طبيعي خلال الثلاث مباريات القادمة لضيق الوقت الشديد.



أسباب عدم إعلان رحيل فيريرا!

وتعد أحد أبرز الأسباب الرئيسية لعدم رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك حتى هذه اللحظة، عدم رغبة إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي فى عقد المدرب، كما أن عقد المدرب سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يجعل مسئولي الفريق يسعون وراء الحلول الودية مع المدرب البرتغالي ومساعده.



منصور يطالب بإيقاف كهربا

ونادي مرتضي منصور رئيس الزمالك،إتحاد الكرة بضرورة إيقاف اللاعب محمود "كهربا" نجم النادي الأهلي، بعد انتشر فيديو يدين اللاعب بسب الفريق المنافس الزمالك بعد فوز المارد الأحمر فى المباراة.