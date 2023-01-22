شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من كهربا بعد فوز الأهلي على الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الزمالك، وذلك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

هدف كهربا في الزمالك

وكان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، قد تمكن من التوقيع على أول أهداف المارد الأحمر أمام الزمالك، بعد.كرة عرضية أكثر من رائعة من جانب حمدي فتحي.

كهربا يتحدث عن فوز الأهلي أمام الزمالك

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ومَا بعد الصَّبر إلا الجَبْر وما بعد العُسر إلا اليُسْر".

وأضاف: "مَن ظن أن المارد الأحمر قد مات.. فالمارد بالبطولات مشهور.. قد خاب ظن أولئك الذين يعتقدون أننا متخاذلون.. بل نحن رافعون الرؤوس لدهور".

والجدير بالذكر أن كهربا كان قد تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة 6 أشهر، وغرامة 2 مليون و400 ألف دولار، بسبب فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل غير قانوني.