شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للهلال قبل مواجهة الفيحاء في السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعداداتهم لمواجهة نظيره نادي الفيحاء، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

إصابة نجم الهلال قبل مواجهة الفيحاء

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، عن تعرض النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح فريق الهلال، للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت إصابة ميشايل، في إطار استعدادات الهلال لملاقاة الفيحاء، يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان ميشايل، قد حصل على ركلة جزاء أمام أبها، ترجمها اللاعب سالم الدوسري، مهاجم الهلال السعودي، بنجاح في شباك أبها، ليعلن فوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره نادي الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر السعودي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.