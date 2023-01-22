شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواصل عروضه القوية بالفوز على أبها بهدفين دون رد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي أبها، وذلك بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

وكانت قد انطلقت صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد أبها، مساء اليوم الأحد الموافق 22 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ملخص مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي

افتتح اللاعب جانج هونج، التسجيل لصالح فريق الهلال، عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يدرك اللاعب عبدالفتاح أدم، التعادل لصالح أبها عند الدقيقة 29، لينتهي النصف الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتمكن اللاعب سالم الدوسري، مهاجم فريق الهلال السعودي، من التوقيع على هدف الزعيم الثاني عند الدقيقة 54 من زمن الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رصيده إلى النقطة 32، حالا بها صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 19 محتلا المركز السابع.