شكرا لقرائتكم العثور على الدانة مفقودة حي العليا في الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الزميل الإعلامي فيصل الفريان العثور على ابنته الدانة، بعد فقدانها لساعات، في حي العليا بالخبر، اليوم الأحد.

وكانت بداية الواقعة حين أعلن الزميل الفريان في تغريدة له عبر تويتر: فقدت ابنتي الدانة في حي العليا في الخبر حيث كانت في أبراج سرايا، موضحًا أنها خرجت من المنزل ولم ترجع من 3 ساعات ، حيث كانت ترتدي تيشرت الهلال وبنطالًا أسود.

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دعوات السلامة تحف الدانة

وعلى الفور تفاعل المئات من متابعي الفريان داعين الله بأن يعيد إليه ابنته سالمة حيث قال محمد الشقاء:” الله يعيدها لكم سالمة” فيما قال بدر الصقري: “الله يردها بالسلامة ويطمن قلوبكم عليها”.

بدوره قال فهد الحسام: ضبط النفس مطلوب والدعاء أيضًا وبإذن الله مسألة وقت قصير وتكون بينكم سالمة غانمة، بينما علق عوض الصقور بالقول: “الله يحفظها ويردها لكم عاجلًا غير آجل وهي سالمة وفي أتم الصحة والعافية”، وقال الإعلامي مالك الروقي: “الله يردها سالمة، الله يحميها من الشر”. وتعاطف محمد الفريان بالقول:” آلمني جدًا فقد الغالية يابن العم … وأسأله تعالى العثور عليها عاجلًا يا رب وهي بصحة وعافية”.

العثور على الدانة

وبعدها أعلن الأب العثور على ابنته المفقودة حيث قال في تغريدة له: “اللهم لك الحمد، تم العثور على الابنة، وشكرًا للجميع .. شرطة الخبر والدوريات الأمنية وبلدي الخبر الأخ مشعل الحربي والعقيد سعد الرشود وكل رجل باسمه على رأسي”، بحسب نص التغريدة.