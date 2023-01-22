ضوابط وإجراءات جديدة لتملك الدولة للعقار

طرحت هيئة عقارات الدولة مشروع «ضوابط تملك الدولة للعقار»، الذي تهدف منه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الجهات الحكومية للعقار وتملكها.

وكانت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية قد طرحت اليوم 43 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً قيد الاستطلاع ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ومن أبرز هذه المشاريع ما طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال مشروع «قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي»، ومشروع طرحته وزارة العدل بعنوان «لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية».

كما طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مشروع «تعديل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم».