‏القويعية العام ينقذ حياة شاب تعرض لحادث مروري

حيث تم مباشرة الحالة من الفريق الطبي والتعامل معها على الفور ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وتقديم الدعم الحياتي اللازم حتى استقرت حالته.
وبعد إجراء الأشعة المقطعية تبيّن وجود كدمات في المخ، ونزيف حاد فوق أغشية المخ؛ مما استدعى إدخال المريض بشكل عاجل إلى غرفة العمليات لتفريغ النزيف الضاغط على أنسجة المخ، حيث تكللت العملية والتي استغرقت مدة 3 ساعات بالنجاح وتم بعدها وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة يومين، ليتم نزع أجهزة الدعم التنفسي عن المريض بعد استقرار حالته واستعاد وعيه بالكامل، وخرج المريض بعد تمام الاستشفاء وهو بصحة جيدة.
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