الأمن العام: قريبا.. منصة سواهر لضبط الأمن في مداخل مكة

كشف مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي عن البدء بتطبيق منصات مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة، ومن أبرزها منصة "سواهر "، التي تتيح التعرف على الأشخاص والمركبات وتسهم في تحقيق مفهوم مدن آمنة.

وأفاد خلال الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، أن هناك شراكة مع شركة "علم"؛ لتوفير الأنظمة التقنية الدورية، والتي ستمكن من الكشف عن بعض المطلوببين في الطرقات، وسيجري تطبيقها قبل موسم الحج المقبل.

وأكد الفريق البسامي، أن الأمن العام خطى خطوات كبيرة في توظيف وتقديم الخدمات الذكية، مشيرا إلى أنه يعمل على تطوير منصة "كلنا أمن"، كما يعمل على سلسلة من الإجراءات التي تمكن المبلغ من رفع جميع بيانات البلاغ عن طريق المنصة.

وأفاد مدير الأمن العام أنه جرى تمكين رجال الأمن وتزويدهم بأجهزة تستحضر جميع البيانات، وتتيح لهم مباشرة الحدث عن بعد.