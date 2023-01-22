السعودية اليوم / الشؤون الصحية بعسير تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال



أبها 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 واس

أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة عسير اليوم حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتستهدف جميع الأطفال دون سن خمس سنوات في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها،

وأوضحت صحة عسير أن ذلك ياتي ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال،والمحافظة على خلوّ المملكة من مرض شلل الأطفال بإذن الله، وستنفّذ على جرعتين من خلال لقاح شلل الأطفال قطرتان في الفم، وبدأت أولى الجرعات اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، في حين ستكون الجرعة الثانية يوم الأحد السادس من شهر شعبان 1444هـ ولمدة خمسة أيام.

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19:50ت م

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