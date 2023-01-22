شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة النصر ضد الاتفاق

وتقام أحداث مباراة النصر ضد الاتفاق، بعد قليل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مرسول بارك.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تشكيل النصر السعودي الرسمي، في المباراة التي ستقام بعد قليل، حيث جاء التشكيل كالآتي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالاله العمري، علي لاجامي

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، اندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.