السعودية اليوم / باكستان تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد



إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

أدانت باكستان بأشد العبارات إقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من المصحف الشريف، مستنكرة مثل هذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تمثله من تحريض على العنف والكراهية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان صحفي اليوم أنَّ مثل هذا العمل الذي يعد جريمة تُحرض على الكراهية والذي ارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مراراً وتكراراً يستهدف المسلمين، ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالاً آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه ظاهرة الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب.

ودعت إلى وقف هذه الاعتداءات المتكررة على مشاعر المسلمين ومقدساتهم، والسعي من أجل تعزيز التسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.

// انتهى //

18:36ت م

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