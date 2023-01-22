السعودية اليوم / تدخل جراحي ينهي تشوهات في الشريان الأورطي لمريضة بطب وجراحة القلب بالقصيم



بريدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

أجرى أطباء قسم أمراض القلب لدى الأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تدخلاً جراحياً ناجحاً لإنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر ١٤ عاماً، كانت لديها تشوهات سببت حلقة وعائية في الشريان الأورطي الخارج من القلب.

وقال تجمع القصيم الصحي: "إن الكادر الطبي بالمركز قام بتشخيص الحالة بعد إجراء التحاليل الطبية والأشعة المقطعية التي أظهرت ضغط الحلقة الوعائية على المريء، وبناءً على نتائج الفحوصات النهائية قرر القيام بالتدخل الجراحي الذي هو عبارة عن عملية فصل الشريان المكمل للحلقة الوعائية استغرقت حوالي ثلاث ساعات.

فيما أكد المركز بأنه قد تظهر على بعض الأطفال علامات تبين وجود تشوه لا قدر الله في الشريان الأورطي على شكل حلقة وعائية ، مشيراً إلى أنه يسهل على ذوي الطفل اكتشافها مثل عدوى الجهاز التنفسي المتكرر والأزيز والسعال ومشاكل في البلع وصعوبة الرضاعة والقيء ، منوهاً أنه في مثل هذه العلامات يستوجب مراجعة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة مثل الأشعة المقطعية وتخطيط صدى القلب أو التصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة بشكل دفيق وتحديد الإجراء الطبي المناسب لها.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم استقبل أكثر من 52 ألف مريض خلال العام الماضي 2022م من داخل المنطقة وخارجها بكافة الفئات العمرية ومن مختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد مرضى الكبار أكثر من 23780 مريضاً ، فيما بلغ عدد مرضى الأطفال أكثر من 7303 مرضى ، اما عدد المستفيدين من سيولة الدم فبلغ 3688 مريضاً، والمستفيدين من صرف الدواء أكثر من 16429 مريضاً ، وقدمت العيادات الافتراضية بالمركز خدماتها لنحو 988 مريضاً ، وبلغ عدد حالات قصور القلب الافتراضي 12 حالة.

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17:32ت م

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