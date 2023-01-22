السعودية اليوم / الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال



مكة المكرمة29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

أطلقت الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتستهدف جميع الأطفال دون سن خمس سنوات بالعاصمة المقدسة دون النظر عن سابق الجرعات التي تم إعطاؤها للطفل مسبقاً، وذلك ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال عبر رفع مستوى المناعة المجتمعية بحول الله.

وسيتم تنفيذ الحملة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية بتجمع مكة المكرمة الصحي بفرق ثابتة داخل المراكز وفرق ميدانية في الأحياء السكنية لتطعيم الأطفال باللقاح الفموي (نقطتين بالفم) على أن تستمر الجرعة الأولى من الحملة لمدة خمسة أيام , وستنفذ الجرعة الثانية من الحملة بإذن الله تعالى يوم الأحد 26 فبراير.

وتهيب الإدارة التنفيذية للصحة العامة بجميع المواطنين والمقيمين بالتجاوب والتعاون مع فرق التطعيم الميدانية حتى يتم تحقيق نسبة التغطية المطلوبة.

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17:29ت م

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