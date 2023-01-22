شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غيابات عن النصر ضد الاتفاق في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، غيابات بالجملة في تشكيلة الفريق التي ستواجه الاتفاق، مساء اليوم الأحد على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب عن العالمي 4 من عناصره الأجنبية الأساسية المؤثرة، حيث يغيب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته بكسر في المرفق، الظهير الأيسر الإيفواري جسيلان كونان للإصابة، بخلاف البرازيلي لويس جوستافو الموقوف لتراكم البطاقات.

كما غاب المدافع الإسباني ألفارو عن آخر حصتين تدريبيتين بسبب معاناته مع الإصابة، حيث استقر المدرب الفرنسي، على التشكيلة الأساسية التي ستواجه الاتفاق ويقودها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول الرسمي بقميص النصر، وسيعوض الحارس الشاب نواف العقيدي غياب أوسبينا.

فيما سيواصل علي لاجامي شغل مركز الظهير الأيسر، وسيتواجد عبد المجيد الصليهم بجانب عبد الله الخبيري في خط الوسط، بينما قرر الاعتماد على المدافع عبد الله مادو لتعويض ألفارو.



وضم جارسيا، الظهير الأيمن نواف بوشل لقائمة الفريق بعد انضمامه للنصر قبل يومين قادما من الفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المتوقع أن يدخل جارسيا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم، مشاريبوف، تاليسكا، بيتي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.