شكرا لقرائتكم الفريق البسامي: تزويد الدوريات الأمنية بمنظومة تكشف المطلوبين خلال سيرها بالشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن الدوريات الأمنية اليوم تتعاون مع شركة علم لتوفير الأنظمة التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

الكشف عن المطلوبين

وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف الفريق البسامي في تصريحاته على هامش الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى، أن الدوريات الأمنية ستكون مجهزة قريبًا بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع بشكل مباشر، لافتًا إلى أنه يمكن إطلاقها قبل موسم الحج.

المدن الآمنة

وأكد أنه سيتم تحليل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وربطها مع منصات القيادة والتحكم الذكي.

وأوضح: “نعمل في مراكز الضبط الأمني بمكة المكرمة لتطبيق منصة سواهر بالتنسيق مع سدايا والتي تمكن من معرفة الكثير من المزايا للمساعدة في التعرف على الأشخاص والمركبات، وذلك من أجل تحقيق مفهوم المدن الآمنة بشكل كبير جدًا”.