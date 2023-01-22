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شكرا لقرائتكم الخطر يهدد مرتادي طريق الصفيري بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - يعاني سالكو الطريق المؤدي إلى هجرة الصفيري غرب حفر الباطن 17 كلم، من تهالك في طبقة الأسفلت وكثرة الحفر بعد موجة الأمطار الأخيرة.
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الكثافة المرورية
ويشهد الطريق كثافة في الحركة المرورية خلال هذه الأيام؛ نظرًا لوجود عدد كبير من المخيمات على جانب الطريق التي يرتادها المواطنون بشكل يومي.
مناشدة الجهات
وناشد عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية في حفر الباطن بالوقوف على المعاناة قبل وقوع الحوادث، إضافة لما تسببه الحفر من إلحاق الضرر بمركباتهم.