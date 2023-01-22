شكرا لقرائتكم الخطر يهدد مرتادي طريق الصفيري بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعاني سالكو ‏الطريق المؤدي إلى هجرة الصفيري غرب حفر الباطن 17 كلم، من تهالك في طبقة الأسفلت وكثرة الحفر بعد موجة الأمطار الأخيرة.

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الكثافة المرورية

‏ويشهد الطريق ‏كثافة ‏في الحركة المرورية خلال هذه الأيام؛ نظرًا لوجود عدد كبير من المخيمات على جانب الطريق التي يرتادها المواطنون بشكل يومي.

مناشدة الجهات

‏وناشد عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية في حفر الباطن بالوقوف على المعاناة ‏قبل وقوع الحوادث، إضافة لما تسببه الحفر من إلحاق الضرر بمركباتهم.