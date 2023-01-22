السعودية اليوم / مجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد الاجتماع الرابع



الرياض 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الاجتماع الرابع في دورته الرابع برئاسة معالي وزير الدولة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور أعضاء المجلس،وذلك بمقر الهيئة في الرياض.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التي تصب في مصلحة الفئات المشمولة بخدمات الهيئة.

// انتهى //

13:29ت م

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