

سكاكا 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

استفاد من حملات التوعية الصحية التي أٌقيمت عام 2022م بصحة الجوف 367,140 مستفيداً .

وأفادت صحة الجوف أنه بلغ عدد حملات التوعية الصحية 480 حملة ميدانية, تنوعت بين حملات توعوية ومشاركات في تفعيل الأيام العالمية.

واشتملت الحملات على إقامة معارض مصغرة داخل المنشآت الصحية وخارجها، وبث رسائل توعوية عبر الشاشات، إلى جانب توزيع المطبوعات والملصقات التوعوية، وبثّ رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي، فيما جاءت الحملات استمراراً لجهود صحة المنطقة في تفعيل الأنشطة والفعاليات التوعوية والصحية للوصول إلى جميع فئات المجتمع للإسهام في رفع الوعي الصحي.

وقد كانت أبرز الحملات حملة "اخذ الجرعة التنشيطية، حملة اعرف أرقامك، حملة "مناعتنا حياة"، حملة "جاء دورنا"، وقد كان هناك حملات للأيام العالمية: حملة نومك يومك، حملة سرطان الطفل، حملة السرطان، حملة خذ بالنتيجة، ، حملة الغذاء المتوازن، حملة امش (30), حملة اليوم العالمي للسمع، حملة كليتي صحتي، حملة "الاكتئاب الموسمي، حملة اليوم العالمي للسمنة، حملة صحة المرأة، حملة اعرف أرقامك .

// انتهى //

13:28ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 300 ألف مستفيد من حملات التوعية الصحية بالجوف لعام 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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