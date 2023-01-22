السعودية اليوم / لجنه إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تواصل استقبال طلبات التصاريح



مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم، ودعت اللجنة كافة أصحاب المنازل المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم .

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن استقبال الطلبات مستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني لإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، حيث يمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء في إصدار تصاريحهم.

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها، بتطبيق الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

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13:10ت م

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