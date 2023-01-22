السعودية اليوم / مركز التعاون الصحي بتخصصي بريدة يخدم أكثر من 6700 مريض السعودية اليوم 2022



بريدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

يقدم مركز خدمات التعاون الصحي في مستشفى الملك فهد التخصصي الخاص خدماته للمرضى التابعين لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خلال العام المنصرم 2022 تقديم العديد من الخدمات المختلفة للمراجعين والتي بلغت في مجملها أكثر من 6700 خدمة.

وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن تقديم هذه الخدمات يأتي في إطار تعزيز برامج التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة، لتوفير الخدمة الطبية اللازمة وجعلها في متناول المرضي خلال فترة تواجدهم بالمنطقة.

وقال التجمع إن المركز قدّم خدمات متنوعة توزعت على مختلف الأقسام، حيث بلغ عددها في العيادات المرئية 106، وبلغ إرسال متطلبات المرضى بالشحن 406 شحنات، في حين كان عدد التقارير الطبية المنجزة 90 تقريراً.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أن طلبات المخازن الطبية بلغت253 طلباً، وإحالات المرضى 621 إحالة، وإرسال عينات الدم 855 عينة، فين حين تم إرسال 3703 نتائج فحوصات مخبرية.

وبين التجمع أن المركز قدّم 186 خدمة إعادة صرف دواء صرف، وعشر استشارات الرأي الطبي الثاني، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات الطبية التي تم تقديمها للمرضى والمراجعين، والتي بلغت في مجموعها 6733 خدمة.

الجدير بالذكر أن المركز يقوم بتقديم الخدمات بشكل يومي للمرضى والتواصل مع مستشفى الملك فيصل، حيث حققت هذا الخدمة نجاحات كبيرة وسهلت عملية تواصل المرضى مع المستشفى والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم وتلقي العلاج والاستشارات الطبية بكل يسر وفي وقت قصير.

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12:54ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.