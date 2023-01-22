السعودية اليوم / سمو أمير نجران يزور مبنى قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة



نجران 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسمو وزير الداخلية، لمنسوبي قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة.

وأكد سموه أن حرس الحدود في المملكة هو خط الدفاع الأول لحماية حدود الوطن، مشيراً إلى أن هذا القطاع الحيوي المهم يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ويشهد تطوراً شاملاً في مختلف أجهزته.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمبنى قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة، حيث كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي الشهراني، وقائد قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة العميد عبود العصيمي وعدد من ضباط وأفراد قطاع شرورة.

واطّلع سموه على عرض إيجاز مرئي لما يقوم به حرس الحدود بقطاع شرورة من مهام وواجبات أمنية على حدود الوطن، كما اطّلع على الإمكانيات والآليات المتوفرة في القطاع.

بدوره نوه العميد العصيمي بما يحظى به جهاز حرس الحدود من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعتهما واهتمامها بجميع قطاعات حرس الحدود بالمنطقة.

رافق سموه في الزيارة محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي.

// انتهى //

12:51ت م

0050 نجران 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسمو وزير الداخلية، لمنسوبي قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة.وأكد سموه أن حرس الحدود في المملكة هو خط الدفاع الأول لحماية حدود الوطن، مشيراً إلى أن هذا القطاع الحيوي المهم يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ويشهد تطوراً شاملاً في مختلف أجهزته.جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمبنى قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة، حيث كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي الشهراني، وقائد قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة العميد عبود العصيمي وعدد من ضباط وأفراد قطاع شرورة.واطّلع سموه على عرض إيجاز مرئي لما يقوم به حرس الحدود بقطاع شرورة من مهام وواجبات أمنية على حدود الوطن، كما اطّلع على الإمكانيات والآليات المتوفرة في القطاع.بدوره نوه العميد العصيمي بما يحظى به جهاز حرس الحدود من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعتهما واهتمامها بجميع قطاعات حرس الحدود بالمنطقة.رافق سموه في الزيارة محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي.// انتهى //12:51ت م0050



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يزور مبنى قطاع حرس الحدود بمحافظة شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.