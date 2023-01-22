شكرا لقرائتكم 10 أيام على إطلاق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جددت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأحد، التذكير بمهلة مشروع الرصد الآلي لمخالفات الحافلات، موضحة أن 10 أيام متبقية على إطلاق مشروع الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاط النقل المتخصص والنقل التعليمي، والهادف إلى تعزيز السلامة المرورية والتأكد من نظامية وجودة الحافلات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”إن المشروع سيسهم في الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، وسيبدأ تطبيقه ابتداءً من 10 رجب 1444 هـ الموافق الأول من فبراير 2023.

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أبرز إسهامات المشروع

1ـ الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية.

2ـ التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات.

3ـ تحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي.

4ـ خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحافلات.

مخالفات سيتم رصدها

وأشارت الهيئة إلى أن المخالفات التي سيتم رصدها لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي تتضمن:

ـ تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل.

ـ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية السريان.

ـ استعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.