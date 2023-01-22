السعودية اليوم / اعتماد تشغيل وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

حصلت مدينة الملك سلمان الطبية بتجمع المدينة المنورة الصحي على اعتماد وزارة الصحة لممارسة نشاط الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - المستوى الأول - لمدة خمس سنوات, وذلك بعد استكمال الوحدة للشروط والضوابط في هذا المجال الطبي.

وتُعد وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة أحد الوحدات الحديثة المختصة التي تهتم بمتابعة حالات تأخر الإنجاب والعقم, وحالات الإجهاض المتكرر وعلاجها.

وتعمل الوحدة على متابعة حالات تأخر الإنجاب حسب آخر المستجدات العلمية الحديثة, واكتشاف الحالات العاجلة بشكل مبكر, كما تعمل على ربط الخدمات المساندة والتنسيق بينها, بهدف تسهيل الوصول للخدمة بشكل أسرع, وتدريب أطباء النساء والأسرة على كيفية التعامل مع هذه الحالات.

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11:41ت م

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