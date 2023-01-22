السعودية اليوم / جراحة نادرة تستأصل انفتالاً في قناة فالوب لطفلة ببريدة



بريدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

تمكن فريق جراحي في منطقة القصيم من إجراء تدخل جراحي لطفلة واستئصال انفتال بقناة فالوب استغرقت 60 دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل حالة لطفلة تم تحويلها من أحد المستشفيات في المنطقة وهي تشكو من ألم في بطنها مع إقياءات، واشتباه بوجود تكيس بالمبيض، فتم إجراء أشعة فوق صوتية لمنطقة البطن والتي بينت وجود توسع أنبوبي كيسي بقياس 1.6 / 5.5 سم في الحوض مع سلامة المبيض، وتمت التوصية بعمل أشعة الرنين المغناطيسي التي أظهرت وجود توسع أنبوبي كيسي يشتبه بأنه تورم دموي في أنبوب فالوب ناجم عن التهاب الزائدة الدودية.

وأشار التجمع أن الفريق الطبي أجرى عملية استكشاف للبطن بالمنظار الجراحي، ليتضح وجود انفتال بأنبوب فالوب وهي القناة الواصلة بين المبيض والرحم، فتم رد الانفتال ولكن لم يستعد ترويته الدموية وظل لونه مسوداً، فقرر الأطباء استئصاله بعد إبلاغ أهل الطفلة وأخذ موافقتهم على الإجراء الجراحي المناسب، وقد تحسنت حالة الطفلة بشكل ملحوظ وانتهت آلامها، وغادرت المستشفى بعد يومين من الجراحة وهي بصحة عامة جيدة.

يذكر أن عدد العمليات الجراحية التي نفذها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال العام الماضي 2022م بلغت 7543 عملية، كان منها عدد العمليات الروتينية 4023 عملية، وفيما بلغت عمليات جراحة اليوم الواحد 585 عملية، في حين كان بلغ عدد العمليات الطارئة، 2936 عملية، منها 2044عمليات الأطفال، و5499 عمليات النساء.

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11:37ت م

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