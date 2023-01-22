السعودية اليوم / أكثر من 700 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بمستشفى بريدة المركزي السعودية اليوم 2022



بريدة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

قدمت المراكز الصحية التابعة لمستشفى بريدة المركزي خدماتها لأكثر من 713 ألف مستفيد تضمنت الطبية والعلاجية والاستشارية اللازمة للمراجعين في مختلف الجوانب والأقسام والاختصاصات للعام الماضي 2022م .

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن التقرير الإحصائي السنوي للمستشفى أظهر أن عدد المستفيدين من خدمات طب الأسرة بلغ 259868، فيما استفاد من خدمات الرعاية العاجلة 99990 مراجعاً، كما تم تقديم خدمات نماذج الرعاية لعدد72144 مراجعاً.

وبين أن عدد التحاليل والفحوصات المخبرية المنفذة في مراكز الرعاية الصحية بلغت 91200 فحص، كما استفاد 45314 مريضاً من خدمات الأسنان، أما العيادات الاستشارية فقد قدمت 15480 خدمة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من رعاية الطفل السليم بلغ 35368 مستفيداً، ومن رعاية الأمومة 1578، في الوقت الذي بلغ عدد الأطفال المطعمين 36963 طفلاً، كما قدمت خدمات رعاية كبار السن لعدد 917 مراجعاً، ليبلغ بذلك الإجمالي العام لعدد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية لمستشفى بريدة المركزي 713092 مستفيداً.

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11:13ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.