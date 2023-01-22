السعودية اليوم / البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

استنكر البرلمان العربي بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشددًا على رفضه التام لمثل هذه الأفعال المشينة التي تُعَدّ خروجًا على كل القوانين والمواثيق الدولية، بشأن ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم.

وطالب البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتجريم هذه الأفعال المرفوضة جملةً وتفصيلًا التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مُحَذّرًا من خطورة تداعيات تلك الممارسات التي تُعَدّ أيضًا انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.

ودعا البرلمان العربي إلى سن قوانين وتشريعات دولية تجرم الإساءة للمقدسات الدينية وتوفر الحماية اللازمة للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية على قدم المساواة مع كافة الأديان الأخرى، مشيرًا إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات.

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11:09ت م

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