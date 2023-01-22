السعودية اليوم / المغرب تدين حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم



الرباط 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

دانت المملكة المغربية بشدة، إقدام متطرفين سويديين أمس بستوكهولم، على إحراق نسخة من المصحف الشريف، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير.

وأعربت الخارجية المغربية، عن استنكارها سماح السلطات السويدية بهذا العمل الشنيع وغير المقبول، الذي يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم، مؤكدة أن قيم التسامح والتعايش تقتضي عدم الكيل بمكيالين والتعامل بنفس الحزم والصرامة مع كل من يمس بمقدسات الأديان ومشاعر المنتسبين لها.

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11:00ت م

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