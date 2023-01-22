شكرا لقرائتكم بدء تطبيق مبادرة الفسخ خلال ساعتين في جميع المنافذ الجمركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، بدء تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاونًا وتنسيقًا متواصلًا بين منظومة الفسح الجمركي.

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وذكرت هيئة الزكاة والضريبة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مبادرة الفسخ الجمركي خلال ساعتين جاءت بالتعاون مع 26 جهة حكومية، وذلك لتحقيق أبرز مستهدفات رؤية 2030، وهي أن تصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية.

اليوم العالمي للجمارك

تزامن الإعلان مع احتفاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي أقيم اليوم في الرياض وذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وممثلي منظومة الفسح الجمركي من الجهات ذات العلاقة.

من جهته، أوضح المحافظ أن تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” يأتي بعد إتمام مرحلة مهمة كانت حافلة بالتعاون والعمل التكاملي، والجهود المتواصلة ورفع مستوى التنسيق بين جميع جهات الفسح، للتوسع في تطبيق المبادرة، مثمنا اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وذلك بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، ودعم مبادرات تيسير التجارة، التي يأتي في مقدمتها مبادرة “الفسح خلال ساعتين”، حيث تُمثل نموذجا فريدا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

يأتي الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذا العام تحت شعار “رعاية الجيل القادم.. تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك”، وهذا يجعله يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لدور تبادل المعرفة بين الهيئة ونظيراتها من جمارك دول العالم في تطوير عمل منظومة الجمارك واستدامتها، وهي الأولوية القصوى للهيئة لتحسين خدماتها ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها الجمركية.