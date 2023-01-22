شكرا لقرائتكم تقنية البنات بالمدينة تحدد موعد التسجيل في برنامج الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة الأحد القادم موعدًا لبدء التسجيل للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثالث بالكلية، ولمدة 5 أيام عبر بوابة القبول الموحّد.

التخصصات المتاحة

وبيّنت الكلية أن القبول في برنامج الدبلوم الصباحي متاح لخريجات الشهادة الثانوية العامة، حيث يشمل تخصصات تقنية الوسائل المتعددة وتقنيات الويب، وتقنيات الأعمال المكتبية, وتقنية التجميل والعناية بالبشرة، وتقنية العناية بالشعر، وتقنية إنتاج وتصنيع الأزياء، إلى جانب تقنية الموضة وتصميم الأزياء.

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بينما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص تقنيات الأعمال المكتبية، ومدته سنتان.