شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق ليلة استثنائية لنجوم الفن في Joy Awards ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت “متابعات الخليج 365” أبرز لقطات وإطلالات النجوم العالميين والعرب في الحفل الأضخم لتوزيع جوائز الترفيه Joy Awards 2023، الذي أقيم مساء أمس السبت على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

أقيم حفل توزيع Joy Awards تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة “MBC”.

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ليلة استثنائية

ووثقت “متابعات الخليج 365” ليلة استثنائية خلال 30 صورة لأبرز نجوم الفن المشاركين بالحفل.