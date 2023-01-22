شكرا لقرائتكم كيفية تغيير الحالة الاجتماعية بـ حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الأحد، ضرورة تحديث بيانات الحالة الاجتماعية من أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل سواء للرجل أو المرأة، والتي تعد من الأمور الهامة التي تغير قيم الدعم داخل البرنامج.

إضافة المتزوجة

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “متزوجة” ستصبح حالة التابع “غير مؤهل” لدى الأم وبإمكانها حذفها ، ليتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة “الزوج” عن طريق حسابه.

قد يهمّك أيضاً

جاء ذلك ردًا على استفسار المتابعين عن كيفية تحديث بيانات الحالة الاجتماعية إلى “متزوجة” والانضمام لحساب الزوج للاستفادة من دعم البرنامج.

خطوات تحديث الحالة الاجتماعية

وفي وقت سابق، أعلن حساب متابعات الخليج 365 عن خطوات لتحديث الحالة الاجتماعية وهي:

1 ـ التوجه أولا إلى موقع دعم حساب متابعات الخليج 365 الإلكتروني

2- الدخول على الصحة الرئيسية وتسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

3 ـ نقل رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

4ـ الانتقال إلى تفاصيل الطلب من الصفحة الأولى.

5ـ الدخول على البيانات العامة ومنها الحالة الاجتماعية.

6ـ تحديث البيانات حسب الحالة الجديدة ثم حفظ الطلب والضغط على تحديث.

7ـ يقوم البرنامج بالتحقق من البيانات ثم تحديثها تلقائيا، وحساب الأهلية الجديدة بناء على هذه المتغيرات.