السعودية اليوم / سلطنة عُمان تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد



مسقط 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

أعربت سلطنة عُمان، عن استنكارها الشديد لإقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من المصحف الشريف، وإدانتها البالغة لمثل هذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تمثله من تحريض على العنف والكراهية.

وأكدت الخارجية العمانية في بيان لها ضرورة تكاتف الجهود الدولية لترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام، وتجريم جميع الأعمال التي تروّج لفكر التطرف والبغضاء وتسيء للأديان والمعتقدات.

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10:30ت م

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