السعودية اليوم / الموانئ الكويتية توقف الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية



الكويت 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحا إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.

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10:11ت م

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