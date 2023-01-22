اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

الرياض - محمد الوسيري - برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، يفتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

محمد يوسف

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