السعودية اليوم / "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان



الطائف 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الطائف وأضم وميسان.

بيّن المركز أنَّ الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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07:46ت م

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