شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحتفال كهربا المثير مع الأهلي وسب جماهير الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت بعض المنصات الإلكترونية عقب نهاية مباراة الأهلى والزمالك إحتفال محمود "كهربا" الجنوني مع الجماهير الحمراء عقب الفوز على الفارس الأبيض بثلاثية فى ديربي القاهرة، حيث نجح اللاعب من التسجيل الهدف الإفتتاحي فى المباراة عن طريق رأسية متقنة سكنت شباك عواد.

وحرص جمهور الأهلي على إستفزاز الجانب الأبيض ب "كهربا" نجم الزمالك السابق، والذي تمكن من تسجيل أولى أهداف القمة فى فريقه السابق، ليتفاعل اللاعب بشكل جنوني مع هتافات الجانب الأحمر ويردد بعض العبارات المسيئة للقلعة البيضاء رفقة جماهير المارد الأحمر.

فعلى الرغم من إيقاف كهربا لمدة 6 شهور بعد قرار من "الفيفا" بسبب هروب اللاعب من نادي الزمالك، إلا أن اللاعب عاد بشكل مختلف ومفاجئ لجماهير النادي المنافس بعد إنتهاء عقوبة الإيقاف، لينجح فى تسجيل هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين فى آخر مباراتين فقط.



الزمالك يقرر شكوي كهربا بسبب مشاركته

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضي منصور شكوي كهربا بسبب مشاركة اللاعب الحالية، رغم دفع الغرامة الموقعة عليه والتى تتجاوز ال 2 مليون دولار، الشئ الذي يجعل الفارس الأبيض يطالب بحقوقه فى نقاط المباراة الثلاث.



كهربا يرد على منتقديه أمام الزمالك

ونجح كهربا فى الرد بشكل قوي على جميع منتقديه من إعلام وجماهير الزمالك، والذين قاموا بالتشكيك فى مستوي اللاعب والسخرية منه قبل مباراة القمة، إستنادًا إلى أن اللاعب ليس مؤثرًا فى مباريات القمة الأخيرة.