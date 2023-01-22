شكرا لقرائتكم خبر عن الحساب الرسمي لغزل المحلة يسخر من هزيمة الزمالك أمام الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص نادي غزل المحلة على السخرية من نادي الزمالك عقب السقوط أمام الأهلي فى مباراة الديربي والتى أقيمت أمس، حيث نشر الحساب الرسمي لزعيم الفلاحين عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": نعلم أن الوقت غير مناسب، ولكن نذكركم أن لدينا موعدًا آخر يوم الثلاثاء القادم.

حيث سيستضيف نادي غزل المحلة نظيره الزمالك فى الجولة القادمة، فى إشارة إلى أن الفريق على أتم الإستعداد لتلك المواجهة، وأنه قادرًا على تحقيق الفوز أمام الفارس الأبيض وإستغلال حالته السيئة، بعد تكرر سقوط الأخير فى الفترة الأخيرة بالمسابقة المحلية.



الغضب يسيطر على جماهير الزمالك

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير الزمالك من سخرية نادي غزل المحلة من الفريق بعد الخسارة أمام الأهلي، خاصة أن زعيم الفلاحين بعيد تمامًا عن المنافسة على صراع الصدارة، الشئ الذي لا يدفعه بالقيام بمثل هذا التصرف السيئ وإستغلال السقوط أمام القلعة الحمراء.



موعد مباراة الزمالك والمحلة القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي غزل المحلة نظيره الزمالك يوم الثلاثاء القادم، فى الجولة ال15 من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فى حين يحتل نادي غزل المحلة المركز السابع برصيد 22.