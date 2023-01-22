شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رئيس الزمالك عقب السقوط أمام الأهلي فى الديربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المستشار مرتضي منصور على سقوط الزمالك بثلاثية فى مباراة الأمس أمام الأهلي بديربي القاهرة، حيث أكد على إجتماعه بالجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عقب إنتهاء المباراة مباشرة من أجل حسم موقفه بشكل نهائي من الإستمرار أو الرحيل.

وتشير كافة التقارير أن الجلسة كانت عاصفة بشكل كبير، حيث أشار رئيس الزمالك خلالها عن نيته برحيل فيريرا عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، لا سيما أن عقد المدرب مع الفارس الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ومن جانبه رفض فيريرا فكرة الرحيل بشكل ودي دون الحصول على قيمة الشرط الجزائي، كما أكد أن الخيار الوحيد الذي سيجعله يقوم بالحل الودي مع مسئولي الزمالك، هو الحصول على مستحقاته كاملة حتى شهر يونيو القادم.



عاصفة مدوية فى الزمالك بعد الخسارة

ويبدو أن عواقب الخسارة والسقوط أمام الأهلي كانت مدوية، حيث أعلن أمير مرتضي تقديم إستقالته من الجهاز الفني والإداري للفريق كمشرف للكرة بنادي الزمالك والمسئول عن التعاقدات بالفارس الأبيض.

حيث تعرض أمير فى الآونة الأخيرة لهجوم قوي بسبب عدم إبرامه لصفقات جديدة فى المريكاتو الشتوي الحالي، الشئ الذي تراه جماهير الزمالط أثر على الفريق بشكل كبير فى المرحلة السابقة، خاصة أن جميع الفرق المنافسة دعمت خطوطها بشكل جيد.