شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يسخر من هزيمة الزمالك أمام الأهلي فى الديربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص الإعلامي أحمد فهيد على التعليق عن فوز الأهلي أمام الزمالك بثلاثية نظيفة بمسابقة الدوري المصري وإنفراده بصدارة المسابقة، حيث أشار إلى أن فوز المارد الأحمر بمواجهات القمة هو الحالة الطبيعية والمعتادة فى الآونة الأخيرة بالأرقام، كما أن تفوق القلعة البيضاء فى بعض الأوقات حالة شاذة.

وأنتقد الإعلامي وليد فراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، حيث هدد فهيد بالإتصال بالمستشار مرتضي منصور بشكل ساخر فى وصلة من الضحك بين الثنائي، ليرد الأخير عن إحترامه للفارس الأبيض ولكنه يتحدث عن حقائق حدثت بالفعل.

وتعرض نادي الزمالك للخسارة الثانية له فى مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فى حين أن الفريق لم يتمكن من الفوز فى آخر 4 مباريات بالمسابقة، بعدما تعرض للهزيمة فى مباراتين وتعادل فى مباراتين آخرتين.



الأهلى ينفرد بصدارة الدوري المصري

وأنفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما جاء الوافد الجديد فيوتشر فى المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فى الوقت الذي حل فيه بيراميدز بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة.

فى حين تراجع نادي الزمالك للمركز الرابع برصيد 26 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الأهلى المتصدر، بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.